Pevačica Zorica Brunclik je stigla danas na snimanje Pinkovih zvezda posle duže pauze i izgleda bolje nego ikada pre!

Zdravstveno stanje muzičke zvezde Zorice Brunclik zabrinuli su se svi, iako je bolest učinila svoje, da se pevačica povuče u dom i ne pojavljuje se u emisijama Pinkovih zvezda, čini se da je Brunclikova ipak jača.

Tako smo danas imali prilike da vidimo pevačicu kako napušta dom u Krnjaču, a kasnije dolazi na snimanje Pinkovih zvezda odevena u belo i sa osmehom na licu i tom prilikom je otkrila da se oseća fenomenalno.

Jako bolesna

Podsećanja radi, Jasmin Muharemović, sleteo je nedavno na beogradski aerodrom, a ekipa ga je uhvatila, te je otkrio kako se sada oseća pevačica Zorica Brunclik.

- Ne znam kako je Zorica, voleo bih da čujem neku informaciju. Znam samo da je jako bolesna i da je loše. Voleo bih da se oporavi. Neke kolege kažu da je dobro, neke da nije, ali ja umem da prepoznam šta je dobro - rekao je Jasmin.