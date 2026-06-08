Policijski službenici Odeljenja za krvne i seksualne delikte uhapsili su muškarca A. G. (29) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju, počinjeno dana 07.06.2026. godine na Vracama u Sarajevu.

Uhapšeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

Takođe, zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju, slobode je lišen A. B. (39) iz Sarajeva, koji se i dalje nalazi na bolničkom lečenju, potvrđeno je iz MUP-a KS, prenosi "Avaz". Reč je o Amelu Bogučaninu koji je ranjen juče.

Podsetimo, incidentu, u kom su tri osobe ranjene, navodno je prethodila žustra svađa oko narkotika, nakon čega je potegnuto vatreno oružje.

Alo/Dnevni avaz

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