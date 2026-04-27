Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas pripadnike Vojske Srbije koji su osam meseci bili angažovani u Mirovnoj misiji UN u Libanu. Predsednik je na početku obraćanja rekao da želi da objasni ko su devojke i momci koji su uz njega u Predsedništvu.



- U skladu sa odlukom UN i odgovarajućom rezolucijom, mi smo prihvatili da učestvujemo u misiju u Libanu, UNIFIL, i naši momci su pripadali sektoru "Zapad", gde smo sa italijanskim jedinicama učestvovali u zaštiti objekata - rekao je on.



Dodaje da su trenutno u Libanu veoma teški uslovi, i da su naši mirovnjaci veoma hrabri.

- Kada god sam pričao sa Đorđom Meloni i drugim zvaničnicima, uvek su tražili da pošaljemo još mirovnjaka. Ove devojke i momci su stekli ogromno iskustvo, koje će da prenose sada svojim saborcima. Prenosiće svoje znanje i iskustvo.

-Hvala im što su toliko vremena zdržali bez porodice, a hvala i njihovim porodicama jer razumeju njihov poziv - dodao je Vučić.





