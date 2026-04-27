Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prima pripadnike Vojske Srbije, sastav Voda za zaštitu snaga iz Sektora "Zapad", koji su u proteklih osam meseci bili angažovani u Mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

"U skladu sa odlukom UN, mi smo prihvatili da učestvujemo u mirovnoj misiji. Zajedno sa italijanskim jedinicama učestvovali smo u čuvanju objekata. Veoma su teški uslovi. Reč je o izuzetno hrabrim ženama i muškarcama, koji su na dostojanstven način predstavljali i našu zemlju."

"UN sada imaju probleme, jer im Amerika ne plaća, Kina da li plaća ili ne plaća. Ali našim vojnicima nikada nisu kasnile plate jer je država Srbija iplaćivala sve na vreme."

"Pokazali su kako se čuva mir, i ljudski životi, na jedan dostojanstven način."

"Svi ovi ljudi velikog srca su pravo blago i naše vojske i naše države. Oni su deo naše vojske koja mora i dalje da snaži i da garantuje mir."

"Mi uvek brinemo o eventualnoj evakuaciji, svi oni znaju da Srbi nisu kukavice. Mi ćemo se ponašate odgovorno, i čuvati živote naših pripadnika."

"Vama hvala na hrabrosti, trudu, radu, što ste izdržali bez porodica dugo vremena, i što ni jednog trenutka niste doveli u pitanje ugled srpskog vojnika. Želim vam mirne i dobre vojničke dane."