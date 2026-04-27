Rusija uvek teži dijalogu sa konstruktivnim nacionalnim političkim snagama i razvija realne mehanizme saradnje između parlamentaraca i političkih partija sa zemljama ŠOS, BRIKS i EAES, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin, prenosi RIA Novosti.

- Rusija je uvek stremila da proširi plodotvoran dijalog svih konstruktivnih nacionalnih političkih snaga. Zajedno sa našim partnerima u Šangajskoj organizaciji za saradnju, BRIKS-u i Evroazijskom ekonomskom savezu, stvaramo stvarne mehanizme partnerstva na nivou zakonodavnih i partijskih struktura - naveo je Putin u pozdravnom telegramu pročitanom na forumu Međunarodne socijalističke mreže "Sovintern".

Šef ruske države je naglasio da je dijalog parlamentaraca i političkih partija usmeren na udruživanje napora radi zajedničkog pronalaženja odgovora na izazove globalne i regionalne stabilnosti, kao i ekonomskog i socijalnog razvoja.

On je takođe istakao da očekuje dalje produbljivanje multilateralnih društveno-političkih veza zahvaljujući novom formatu međupartijske saradnje, što će doprineti "jačanju poverenja između naših zemalja i naroda".

Putin je dodao da je forum u Moskvi okupio predstavnike ruskih i stranih političkih partija i pokreta, kao i društvenih organizacija koje se zalažu za socijalnu pravdu, suvereni razvoj i tradicionalne duhovno-moralne vrednosti. Učesnicima je poželeo uspešan rad.