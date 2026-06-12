Deo obraćanja podeljen je putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:

"Moramo da napravimo razliku između onih koji spas vide u nasilju. Oni danas govore: 'Nećemo verovatno da pobedimo, ali ćemo da proglasimo da su izbori bili pokradeni, pa ćemo da idemo'. Biće tolika razlika da neće moći da kažu ništa. Evo to vam sad kažem. Za nekoliko meseci biće izbori. Da li će biti za tri ili za četiri, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje. Izbori su tu, dakle ne vidim da to pravi nekakvu razliku, svakako ove godine", rekao je predsednik.

Skup za Vidovdan

Na pitanje da li SNS razmišlja o kandidatu za predsednika za naredne predsedničke izbore, Vučić je odgovorio da razmišljaju, ali da na skupu za Vidovdan još neće izaći sa imenom kandidata.

"Biće svakako pobednički kandidat. Svakako neko i odgovorniji, usuđujem se da kažem i obrazovaniji, pošto imam određena lica u glavi, i energičniji i čovek ko zna šta je država, nego što su njihova dvojica potencijalnih kandidata, Đokić i Bodiroga. Mnogo obrazovaniji, posebno od ovog jednog", rekao je Vučić.

On je pozvao ljude da dođu na skup 27. juna jer će na njemu, kako je rekao, tamo govoriti o planovima, programima i paketima o kojima je pričao.