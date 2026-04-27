Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda izjavio je da je politika bežanja od dijaloga i parlamentarne rasprave nastavila se i danas kada su odbornici opozicije ponovo napustili sednicu Skupštine grada Beograda.

"Ovim postupkom su još jednom potvrdili da kada dođe do sučeljavanja ideja, programa, i argumenata oni biraju bežanje, jer sem gole mržnje, nemaju šta drugo da ponude građanima Beograda i Srbije.

Umesto da bude na svom radnom mestu, radi ono za šta je plaćen i da poverenje građana koje mu je ukazano opravda u parlamentu, on je izabrao da današnji dan provede u šetnji po lepom vremenom i time jasno stavio do znanja, da ga interesi građana ne zanimaju, vec samo lična promocija.

Žalosno je što od 46 odbornika opozicije današnjoj sednici prisustvuje samo njih 7 ali i to jasno pokazuje kakav odnos imaju prema građanima koje predstavljaju i kako bi se tek ponašali kada bi, nekim čudom, bili u prilici da dođu na vlast.

Bez obzira na sve, odbornička grupa "SNS Aleksandar Vucic- Beograd sutra" nastaviće da radi u interesu građana Beograda i da se bori za bolje sutra našeg grada.

Ekspo, metro, novi savski most, mali metro, nova autobuska-železnicka stanica, posvećenost svakom čoveku, svakoj opštini, svakoj mesnoj zajednici, politika je predsednika Aleksandra Vučića i sa ponosom je podrzavamo.

Poverenje građana nikada nećemo izneveriti, a politika razvoja, napretka i lepšeg lica Beograda i Srbije, nastaviće se zahvaljujuci Aleksandru Vučiću, državniku koji je svojom politikom, znanjem i vizijom omogućio istorijski razvoj Beograda i Srbije i to niko nikada neće uspeti da nadmaši.

"Živeo Beograd, živela Srbija!" - izjavio je Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe SNS Skupštine grada Beograda.