Boban Stojanović je u Dnevniku Nove S ocenio da ideja okupljanja oko proevropske platforme ne može da donese veliki rezultat.

„Nisam siguran da pričamo o velikim brojevima. Mislim da se to zaista završava na debelo jednocifrenom broju”, rekao je Stojanović.

On je naveo da u Srbiji postoji značajan broj građana koji podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, ali je ocenio da to više nije tema koja može da bude noseći stub kampanje. Rekao je da je takva kampanja mogla da ima snagu 2007. ili 2008. godine, ali danas stranke koje računaju na tu temu moraju najpre da provere šta birači zaista smatraju najvažnijim.

„Mislim da je to grupisanje i ta okosnica unapred, neću da kažem osuđena na propast, ali izuzetno ograničena brojem glasača do kojih može da dođe”, rekao je Stojanović.

Sličnog je mišljenja i Zoran Panović.

-Ne mogu svi da budu predsednici, mnogo je tih partijica, koji tu figuriraju. Mislim da jednostavno i to opoziciono polje zahteva smanjenje broja aktera. Drugo, Vučić u svom keč-olu ima šta god hoćete, gde ćete autentičniju desnicu od Vučićeve, gde ćete autentičniju levicu takozvanu od Vučićeve - izjavio je Panović na Insajder televiziji.