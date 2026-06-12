Ovaj put su to dokazali kroz način na koji prate Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u SAD. Oni prate reprezentacije Hrvatske i BiH kao da igraju njihovi, a ako ćemo pošteno i igraju.

N1 i NovaS su pune hvalospeva za obe reprezentacije da bi neupućen pomislio da su već osvojile prvo i drugo mesto na Svetskom prvenstvu a ne da još nisu odigrale ni prvu utakmicu.

Prenose svaku moguću sitnicu vezanu za te dve reprezentacije, nešto što za srpske reprezentacije i sportiste nikada nisu uradili. Ono što je interesantno više su oni zagrejani za detalje o te dve reprezentacije nego mediji u njihovim matičnim državama...matičnim državama kako reprezentacija tako i blokadera jer tako gde ti je srce tu ti je i domovina. U blokaderskom slučaju srce je blizu novčanika, a novčanik im je u Zagrebu.

Samo se čeka trenutak kada večeras budu igrali prvu utakmicu fudbaleri iz BiH pa da komentatori sa N1 i NovaS kažu: "Evo fudbalera Kanade, a evo i naših".

To ništa čudno ne bi bilo čudno i svakako je za očekivati od medija koji su nosioci agende protiv Srbije i nikada nisu pomenuli bilo koju lošu pojavu u BiH, ne računajući Republiku Srpsku koju takođe napadaju, a o Hrvatskoj da ne govorimo. Za njih je Hrvatska zlatno tele kojem se klanjaju i od kojeg dobijaju novac.