Blokaderski mediji N1, objavili su juče da su „učeničke posete izložbi EXPO zloupotreba dece za političke potrebe“, iako su organizovane školske posete sastavni deo gotovo svih svetskih EXPO manifestacija i predstavljaju priliku da učenici na interaktivan način upoznaju nauku, tehnologiju, održivi razvoj i inovacije koje oblikuju budućnost.

Međutim, samo dan kasnije, na društvenim mrežama pojavila se reklama za Letnju novinarsku radionicu N1, namenjenu studentima i mladima zainteresovanim za novinarstvo, produkciju i kreiranje sadržaja za društvene mreže.

Postavlja se logično pitanje kako je moguće da su školske posete međunarodnoj izložbi „zloupotreba dece“, dok se uključivanje mladih u programe blokaderskih medija predstavlja kao društveno odgovorna aktivnost.

Posebno podsećamo da do sada nije bilo reakcija istih krugova kada su maloletnici javno govorili o političkim pitanjima u programima Javnog servisa ili drugih medija, niti kada su deca učestvovala u protestnim skupovima.

Nisu se, čule ni osude kada su deca vrtićkog uzrasta učestvovala u protestnim šetnjama uz uzvike „Pumpaj“, niti kada su se u javnosti pojavili snimci mališana obučenih u majice sa simbolima krvavih šaka.

Tada, nije bilo upozorenja o „zloupotrebi dece“.

Takođe, javnost nije zaboravila ni brojne situacije u kojima su maloletnici gostovali u emisijama i govorili o političkim događajima u zemlji, dok su pojedini protestni skupovi uključivali i najmlađe učesnike.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li su priče o „zloupotrebi dece“ zapravo rezervisane samo za one situacije koje se ne uklapaju u političke stavove blokaderskih medija.

Dok su učenici koji obilaze EXPO predstavljeni kao žrtve navodne propagande, uključivanje mladih u projekte medija koji otvoreno podržavaju blokade i politički aktivizam očigledno ne izaziva istu vrstu zabrinutosti.

Očigledno je da se iza svega kriju dvostruki standardi i da se briga za decu i mlade pojavljuje samo onda kada odgovara određenom političkom narativu.