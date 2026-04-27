Plaćanje između Srbije i zemalja Evropske unije od 5. maja biće mnogo jednostavnije, brže i jeftinije kako za obične građane, tako i za preduzeća. Od ovog datuma u Srbiji počinje primena sistema SEPA u čijem registru se Narodna banka Srbije zvanično nalazi od 13. marta čime je i formalno potvrđena uskladenost našeg sistema sa evropskim standardima.

Kako funkcioniše SEPA?

Šta ovo znači za građane i kako funcioniše ovaj način transakcije detaljno je Biznis Kurir objasnio Vladimir Vasić, nekadašnji bankar i poznati finansijski stručnjak.

- SEPA je jedinstvena platforma za plaćanje u EU koja je dobila i širu dimenziju, pa su joj se pridružile i zemlje koje još uvek nisu članice EU. Svi mi koji šaljemo ili dobijamo novac iz Evrope, bilo da smo pravna ili fizička lica, do sada smo imali klasičan bankarski sitem koji je podrazumevao SWIFT odnosno korespodenciju nekoliko banaka i svako uzme svoj deo, pa kad vam neko pošalje 100 evra banke su uzimale u proseku oko 20 evra za tu transakciju. Uvođenjem SEPA sistema ti troškovi će biti daleko manji - objasnio je on.

SEPA donosi nekoliko pogodnosti kada je u pitanju transfer novca.

- Pre svega to su ogromne uštede. Procena je da će Srbija godišnje zahvaljujući SEPA sistemu uštedeti od 100 do 120 miliona evra koliko smo do sada plaćali bankarske naknade za prijem ili slanje novca. Ova cifra se pre svega odnosi na obične građane, zato što mi godišnje imamo od 3, 5 do 4 milijardi evra doznaka iz inostranstva gde nam novac iz EU šalju naši rođaci ili članovi porodice - dodao je on.

Da bi slikovito objasnio kako će sada izgledati prijem novca iz inostranstva Vasić je uzeo primer tetke koja živi u Nemačkoj i koja želi da sestričini u Srbiji pošalje 100 evra.

- Pod broj jedan - primalac novca mora da ima otvoren devizni račun u nekoj od banaka u našoj zemlji. Zatim vam je potreban IBAN broj koji se dobija u banci. Tetki date IBAN broj i uz ime i prezime je sve što joj je potrebno da vam pošalje novac. Ona novac uplati na vaš ralun u Nemačkoj, a vama na račun uplata legne u evrima u roku od 24 sata i možete odmah da raspolažete svojim novcem na deviznom računu kako želite - naglasio je Vasic.

Instant plaćanje verovatno od 2027.

SEPA praktično nudu tri proizvoda, ali će građanima Srbije za sada na raspolaganju biti samo jedna opcija.

- U prvo vreme odnosno sada posle 5. maja građani Srbije koristiće srednji paket gde vi dobijete novac iz inostranstva u roku od 24 sata znači bez dužeg čekanja, a nadohnada će biti nekoliko evra. Sledeci korak je instant plaćanje preko aplikacija, koje se koristi kod nas za dinarska placanja i kada vi pošaljete nekome novac koji mu u milisekundi legne na račun. Ova vrsta plaćanja sa EU preko SEPA sistema će verovatno biti moguća za godinu dana. U pitanju je kompleksniji sistem, biće nešto skuplje zato što je složenija tehnologija - istakao je on.

Treći proizvod se zove debit kredit, ali se ne zna kada će kod nas biti dostupan.

- Građani EU imaju mogućnost da iznajme stan u nekoj drugoj državi i umesto da šalju novac za račune nekome ko će to plaćati u tom gradu i zemlji, oni praktično preko tog debit kredita vrše direktno plaćaju računa svakog meseca iako je nekretnina u drugoj državi - rekao je on.

Šta je IBAN broj?

IBAN (International Bank Account Number) je međunarodni standardizovani broj bankovnog računa koji omogućava brže i preciznije prekogranićne uplate. Sastoji se od dvoslovne oznake zemlje, kontrolna dva broja i do 34 alfanumerička znaka. Obavezan je za devizna plaćanja unutar EU, a od 5. maja za plaćanja iz i ka Srbiji. IBAN olakšava automatsku obradu platnih naloga i smanjuje rizik od grešaka pri međunarodnim transferima. Sadrži kod države, kontrolne cifre, kod banke i sam broj računa. Nalazi se na ugovoru o otvaranju deviznog računa ili izvodu iz banke. U Srbiji IBAN broj počinje sa RS35, a ostatak je broj vašeg deviznog računa. Bez ispravnog IBAN-a, međunarodne uplate ne mogu biti izvršene.

Lakše za preduzeća

Kako je naglasio Vasić SEPA sistem će značajno olakšati rad preduzecima koja posluju sa kompanijama u EU, a dineće im i značajnu uštedu novca koji su do sada davali za razne bankarske nadohnade.

- Više se neće čekati i po sedam dana da vam na račun legne uplata klijenta ili poslovnog partnera iz EU već ćete sa svojim novcem moći da raspolažete u roku od 24 sata. Mi u bankarstvu, finansijama i biznisu često kažemo:"Jedno je što si fakturisao, a kamo novci?" Možeš da fakturišeš koliko hoćeš ako nemaš pare na računu da platiš nekom sledećem. Sada će to biti mnogo brže, jednostavnije i jeftinije čime se indirektno povećava likvidnost kompanije - rekao je Vasić.

Kako je nastala SEPA?

Nekadašnji bankar Vladimir Vasić je otkrio i kako je nastala SEPA.