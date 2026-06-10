Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je u Sofiji sa predsednicom Bugarske Ilijanom Jotovom o međusobnoj saradnji i rešavanju problema sa graničnim prelazima, prenosi RTS.

Macut i Jotova razgovarali su o modelima saradnje koji će doneti vidljive rezultate za građane Srbije i Bugarske. Jedna od tema bilo je i rešavanje problema sa gužvama na graničnim prelazima.

U Sofiji je danas održan Samit Procesa saradnje Jugoistočne Evrope (SEECP) kojim je predsedavala Bugarska. Bugarska je danas predsedavanje predala Rumuniji na godinu dana.

Na samitu je naglašeno da je najznačajnija ekonomska saradnja zemalja iz regiona, ali i saradnja iz bezbednosti i održivog razvoja. Učesnici su se saglasili da su sve zemlje regiona napravile napredak na putu ka Evropskoj uniji.

Srbiju je predstavljao premijer Đuro Macut koji je rekao da je prioritet u spoljnoj politici saradnja sa regionom.

Macut navodi da je zanimljivo i bitno za nas da smo potpuno jasno dali do znanja da smo i mi na putu koji podrazumeva integraciju Srbije u Evropsku uniju, da smo veoma daleko napredovali u tom procesu.

"Srbija predstavlja ekonomski prostor koji jeste od izuzetnog značaja ako govorimo o zemljama zapadnog Balkana", kaže Macut.

Granični prelaz Gradina

Na pitanje hoće li biti reči o situaciji na graničnom prelazu Gradina, na kojoj su kolone kamiona, a uskoro kreće i turistička sezona, premijer Macut je rekao da će za nekoliko meseci problem biti rešen.

"Do kraja sezone ovo pitanje ćemo imati završeno. Odnosno biće otvoren novi granični prelaz, čime će se i smanjiti pritisak na granice, pošto je to jedna od najopterećenijih granica u čitavom ovom regionu", rekao je Macut.