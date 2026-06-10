Gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom", Vučić je rekao da je reč o slučaju koji je naneo veliku štetu državi.

- Neka se dogovore da li ja nekog štitim ili ne štitim. To je veoma, veoma težak slučaj. Jeziv slučaj, koji je našoj državi naneo ogromnu štetu zbog lica koja su imala ili imaju veze sa policijom - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da istraga još traje i da niko ne može da prejudicira ishod postupka.

- Težak slučaj za policiju i tužilaštvo. Nije on još ni za šta optužen, vodi se istraga. Biće onako kako sudovi budu presudili, samo su oni merodavni. Niti spadam u one koji vode hajku protiv Milića, niti u one koji ga štite. Veoma jedan težak i komplikovan slučaj - rekao je Vučić.

Dodao je da se svakodnevno suočava sa oprečnim komentarima ljudi iz svog okruženja.

- Ja to slušam od svojih prijatelja: "Ma ne, zašto ti njega štitiš?" U stvari, to su oni koji imaju neke interese. Slušam od drugih prijatelja: "Zašto uopšte gonite Milića?" - naveo je predsednik.

Vučić je poručio da veruje institucijama i da će konačnu odluku doneti sudovi.

- Biće kako sudovi kažu. Samo su oni merodavni - zaključio je predsednik Srbije.