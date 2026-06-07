Jovanov je odgovorio Đilasu i poručio mu da živi daleko od realnosti, od naroda još dalje:

"Dragane...

Hvala ti što si potvrdio ono što pričam godinama - da ti i svi vi živite u svetu društvenih mreža, daleko od realnosti i još dalje od naroda.

Brojite lajkove, šerove, fejvove, vjuove i slične stvari i mislite da je to bavljenje politikom. I, što je još gore, da biste ih imali što više, povlađujete ekstremistima sa društvenih mreža i faktički dozvoljavate da vam oni određuju i stavove i mišljenje. Ne mogu reći politiku, jer to svakako nemate", piše Jovanov.

A "ko igra za raju, a zanemaruje taktiku", Dragane... Nastavak ćeš uskoro i sam moći da napišeš, ne vodeći računa o tome šta će reći ovi na Iksu.

Neće biti bitno.

A izveštaj je Piculin. Doduše i tvoj. Ne bih vas ja razdvajao kad ste se tako lepo sami spojili, zaključio je šef poslaničke grupe SNS-a.