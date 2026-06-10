Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da i njega brine trenutna situacija u kojoj se nalazi Naftna industrija Srbije (NIS), dodajući da će morati da dođe do rešenja te situacije, jer, kako kaže, smatra da američkom strpljenju dolazi kraj.

"I mene brine. Razgovaramo sa sve tri strane, i Amerikancima, i Rusima, i Mađarima. Ne mogu da govorim o tome", rekao je Vučić za Radio Beograd 1.

Na pitanje zar nije bilo najlogičnije rešenje da Srbija bude vlasnik srpske naftne industrije i zašto nije tako, Vučić je odgovorio da jeste bilo tako najlogičnije, a da treba pitati one koji su doneli odluku da prodaju nekom drugom zbog čega nije tako.

Da li se nazire rešenje, Vučić je rekao da će morati da ga bude.

"Mislim da strpljenju američkom dolazi kraj", rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše odnose Srbije i SAD, Vučić je odgovorio da veruje da će Srbija imati priliku da iznese svoje stavove i da će biti saslušana od strane Amerikanaca.

"Verujem da ćemo imati priliku da iznesemo naše stavove. Nikada ne trčim pred rudu, ne radujem se unapred, ali da li ćemo imati priliku da kažemo šta su naši stavovi, da li ćemo biti saslušani - sasvim sigurno. Zato što smo radili tiho, nismo govorili svaki dan i hvalili se bilo čim, i polako i sigurno došli u poziciju da se razgovara o otvaranju strateškog dijaloga", rekao je Vučić.