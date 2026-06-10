Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da planira da podnese ostavku, a na pitanje da li će to biti za tri, četiri meseca, odgovorio je da će biti možda i ranije.

-Počeo sam da pakujem knjige u Predsedništvu. Imam knjige, imam mnogo knjiga i gledam gde da stavim. Molio sam sve moje prijatelje da mi kažu gde može, ko može da primi 500 knjiga, ko može 1.000. Pokloniću 1.200 knjiga koje sam dobio tokom predsedničkog mandata. Pokloniću nekoj ustanovi, još razmišljam koja to ustanova da bude - rekao je Vučić.