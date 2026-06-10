Rade protiv svoje zemlje, navijaju protiv svoje reprezentacije, zaista je teško opisati ono čemu svedočimo na društvenim mrežama.

"Gledam kako su lojalisti pokisli jer ćaci reprezentacije Srbije nema na mundijalu. Šteta, neće biti urlikanja, nacionalizma i krečenja zgrada u zastave, pijanih ćaci navijača. Za to vreme će komšije da šure. Bravo za Bosance i Hrvate, a vi navijajte za pojas bogorodice", stoji u sramnoj objavi na X mreži.

S druge strane, Novi Sad je danas bio mesto velikog okupljanja građana koji su, pod sloganom „Srbija pobeđuje“, poslali snažnu poruku jedinstva, optimizma i podrške daljem razvoju naše zemlje.

Slike iz Novog Sada danas su još jednom potvrdile da su jedinstvo naroda, poverenje u državu i vera u budućnost najvažniji preduslovi za nastavak razvoja naše zemlje.

Pod sloganom „Srbija pobeđuje“, Novi Sad je poslao snažnu poruku – Srbija nastavlja da napreduje, gradi i pobeđuje.