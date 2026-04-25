Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je snažnu i upozoravajuću poruku o globalnim odnosima snaga, ističući da Kina i azijske zemlje nezaustavljivo napreduju, dok Evropa gubi korak.

Govoreći na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici u Francuskoj, Vučić je naglasio da Kina poseduje „oko tigra“ – simbol odlučnosti, fokusa i neumornog rada.

– Mi možemo da laskamo sebi i da se zavaravamo, ali raditi četiri sata dnevno i deset sati dnevno nije isto. Ne možete postići iste ciljeve – rekao je predsednik.

„Postali smo zavisni od društvenih mreža“

Vučić je posebno kritikovao savremene evropske trendove, ukazujući na, kako kaže, „digitalnu lenjost“ i političke odluke koje se donose radi popularnosti, a ne rezultata.

– Postali smo zavisni od društvenih mreža. Politika se vodi tako da se dopadne javnosti, a ne da donese promene – istakao je.

Evropa gubi bitke

Prema njegovim rečima, Evropa zaostaje ne samo za Sjedinjenim Američkim Državama, već i za Kinom u ključnim oblastima poput veštačke inteligencije i robotike.

– Kao Evropljani gubimo važne bitke, a i dalje verujemo da smo najpametniji. Potcenjujemo druge i ne vidimo koliko zaostajemo – rekao je Vučić.

Dodao je da se taj jaz samo produbljuje, dok Evropa ostaje zarobljena u sopstvenom uverenju o superiornosti.

„Živimo u mehuru“

Vučić je upozorio da Evropa mora da se suoči sa realnošću i prizna sopstvene slabosti.

– Možemo da živimo u svojim mehurovima i dobijamo aplauze za lepe govore, ali pitanje je šta smo stvarno promenili u poslednjih 20 godina – rekao je.

Istakao je da nije optimista kada je reč o budućnosti koju Evropa trenutno gradi.

Azija „radi, radi, radi“

U poređenju sa Evropom, Vučić je istakao radnu etiku azijskih zemalja.

– U Kini, Vijetnamu, Japanu, Koreji – ljudi rade, rade, rade. Imaju „tigrovo oko“. Kod nas se više razmišlja o odmorima i bolovanjima – rekao je.

Dodao je da Zapad podseća na Zapadno rimsko carstvo u periodu pada, fokusirano na sopstvenu veličinu dok zanemaruje promene u svetu.

Srbija deo Evrope, ali realna

Vučić je naglasio da Srbija ostaje deo Evrope, ali da mora realno sagledati globalne odnose.

– Nismo sa Marsa, niti ćemo tamo otići. Srbija je u Evropi i tu će ostati, ali moramo donositi ozbiljne strateške odluke – rekao je.

Svet se menja

Predsednik je zaključio da se globalna ravnoteža brzo menja, uz rast uticaja ne samo Kine, već i Turske i Rusije, posebno u Africi.

– Ako ne budemo gledali šta se dešava oko nas, izgubićemo još više – upozorio je Vučić.