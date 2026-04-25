On je ocenio da je njihov sastanak u Vladivostoku predstavljao „novu prekretnicu“ u razvoju bilateralne saradnje, navodi se u saopštenju severnokorejskog ministarstva.

-Od samita u Vladivostoku, narodi dve zemlje razvijaju prijateljske odnose i saradnju na više nivoa, naveo je visoki severnokorejski zvaničnik, prenosi agencija Jonhap.

Prema njegovim rečima, odnosi su dodatno ojačani nakon potpisivanja Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu tokom susreta u Pjongjangu 2024. godine, čime su, kako tvrdi, podignuti na „visok nivo savezništva“.

Severnokorejski zvaničnik ukazao je i na angažovanje trupa svoje zemlje kao podršku Rusiji u ratu u Ukrajini, što je ocenio kao potvrdu „trajnosti čvrstog savezništva i borbenog prijateljstva“.

Dodao je da Pjongjang ostaje posvećen daljem jačanju tradicionalnih odnosa saradnje i prijateljstva sa Moskvom.

Podsećanja radi, nakon prvog sastanka 2019. godine, Kim Džong-un je ponovo boravio u Rusiji 2023, kada se sastao sa Putinom u kosmodromu Vostočni, dok je njihov naredni susret održan u Pjongjangu 2024. godine.