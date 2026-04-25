Kako je najavljeno, predsednik Vučić obratiće se učesnicima skupa sa kojima će razmeniti mišljenje o najvažnijim pitanjima savremenih odnosa u svetu, kao i o ključnim temama koje određuju međunarodne političke i ekonomske odnose.

"Za koji minut idemo u Šantil, gde će biti održano mnogo sesija po pitanju globalne politike. Nekoliko predsednika raznih država, uključujući mene, govorićemo o situaciji u svetu i onome što bi trebalo da uradimo, kako da se ponašamo sa našim prognozama. Mada je teško prognozirati u svetu u kojem pravila nema bilo šta. Mislim da je važno, sa gospodinom Monbrijalom se dugo znamo i beskrajno mu hvala na mogućnosti da govorimo na jednoj velikoj i značajnoj platformi. Verujem da će učešće Srbije biti značajno i za one koji hoće da razumeju glas malih, glas globalnog Juga, glas onih koji ne odlučuju o stvarima a žele da sačuvaju svoju samobitnost, nezavisnost i suverenost", rekao je predsednik.

Pitanja novinara

Na konstataciju novinara da neće biti puno lidera država na sastanku, predsednik Vučić kaže da će biti puno važnih afričkih lidera.

"Važnijih nego ja, da budem fer, prema površini i mineralima i broju stanovnika. Biće puno onih koji odlučuju i tek će da odlučuju. Važno je da se pojavimo i da kažemo svoj stav", dodao je on.

"Ono što je za mene važno, i što je glavni deo mog polusatnog obraćanja je kakva je pozicija malih nezavisnih zemalja, šta je to što vidimo kao problem, šta je to na šta možemo da utičemo i kako vidimo svet, Srbiju u Evropi i kako vidimo ponašanje Evrope. I naravno, kojom brzom, ne mogu još reći dominacija, ali napredak Kine koji ide u odnosu na ostatak sveta i kakve to posledice sa sobom nosi", kazao je Vučić.

Na pitanje o mitinzima SNS u Beogradu i Novom Sadu od 26. do 28. juna, kao i da li to znači da smo blizu izborima, Vučić je rekao da on raspisuje izbore.

"Organizovali smo i tek ćemo da organizujemo. Kako sam čuo od Darka Glišića prijavio je skup, sve oko Vidovdana, onako kako se to radi, po zakonu. Za nas je postalo čudno kada se stvari rade na zakonit način, navikli smo da kako ko hoće dođe i zauzima ulice, ali mi radimo po zakonu. Biće to vreme važnih i velikih odluka", rekao je predsednik.

Kazao je da još neće otkriti kada će biti izbori. Na pitanje kada će građani to saznati, rekao je: "Kad bude predmetna nadležna institucija to želela da saopšti građanima." O napadu na aktiviste SNS u Zemunu, Vučić kaže da je to deo svakodnevne rutine u kojoj neko misli da ima pravo da maltretira i ne dozvoli nikom drugom ono što je sebi dozvolio. "To vreme je prošlo, davno prošlo, i kao što ste mogli da vidite, nisu uspeli nikoga da maltretiraju, naprotiv. Gotovo je sa tim, samo se nadam da će dobro razumeti da je to vreme za nama, i da demokratske forme i procedure, već rekao bih osnovne demokratske vrednosti moraju da se poštuju. I ja pozivam sve da to poštuju, i one koji su za "studenti pobeđuju", i one koji su za to da Srbija pobeđuje. Samo da budu mirni i pokažu respekt jedni prema drugima", kaže Vučić. O promociji knjige Domagoja Margetića, predsednik Vučić nije želeo da komentariše. "Toliko je to glupo i sumanuto, mogli su Hrvati nešto bolje sa smisle", rekao je. Na pitanje da li se plaši političkog megdana sa Vladanom Đokićem, Vučić kaže da je Đokića gradila Evropa i ceo Zapad, da je reč o iskusnijem i starijem čoveku. "Na njegovoj strani su regionalna, evropska, svetska mašinerija. Na mojoj strani su, da se našalim, mladost i perspektivnost. Svakako će biti teško i izuzetno zahtevno. Šalu na stranu, ko god bude sa naše strane moraće da se bori. Čini mi se da je on najbolje govorio o sebi u prethodnom periodu, svim onim što je radio protiv univerziteta, dece, mladih. Biće to zahtevna borba. Ljudi će imati da biraju između Đokića, i da li ću biti ja, ili neka nestranačka, stranačka ličnost, o tome ćemo tek da donosimo odluku. Đokić je trenutno jedini koji ima nedvosmislenu podršku Evropske unije i drugih faktora", kazao je predsednik. O mišljenju Venecijanske komisije i pozitivnoj oceni, Vučić kaže da nije baš tako siguran. "Dok ne pročitam sve trikove, pošto, to je kao kada čitate reči pojedinih ljudi koji stoluju u Beogradu a dolaze odatle, morate 2-3 puta da pročitate da vidite šta se krije. Šta god da su rekli, mi ćemo to da poštujemo", rekao je Vučić. Vučić kaže da ako se on bude kandidovao, tražiće podršku od naroda za sve što je urađeno i sve ono što tek treba da bude urađeno. "Računam da mi je i mladost neka vrsta prednosti u odnosu na njih, ipak sam mlađi od Đokića. Mogu više da trčim i da radim. Verujem da imam i dalje više energije. Ogromna je mašinerija i novac iza njih, nesumnjivi su favoriti, a ostaje nam neko vreme da se svi zajedno u to uverimo", kazao je predsednik.

