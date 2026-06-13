Američki predsednik Donald Tramp je pristao da odmrzne iransku imovinu, ali ne želi to javno da kaže. Ovo je izjavio savetnik vrhovnog vođe Islamske Republike, generala Mohsena Rezaija, prenosi Tansim.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države su pristale da odmrznu 24 milijarde dolara iranske imovine kao deo dogovora sa Teheranom.

On je pojasnio da je Tramp odobrio puštanje nekih zamrznutih iranskih sredstava, ali da još nije spreman da to javno objavi.

Vašington, međutim, poriče ovu informaciju. Dan ranije, američki potpredsednik DŽ. D. Vens je to, posebno, demantovao.

„Vidim mnogo dezinformacija o potencijalnom sporazumu o otvaranju moreuza i okončanju iranskog programa nuklearnog oružja. Prvo, Iranci ne dobijaju nikakvu gotovinu, a sredstva se ne dodeljuju samo za potpisivanje sporazuma ili prisustvovanje sastanku. Sporazum je strukturiran tako da da prioritet interesima Sjedinjenih Država i njihovih saveznika. Ako Islamska Republika Iran ispuni svoje obaveze, i oni i ceo region će ekonomski imati koristi. Ovaj sporazum ima potencijal da transformiše region i dovede do trajnog mira“, napisao je na X-u.

Ranije su Tramp i Iran gotovo istovremeno međusobno demantovali informacije o programu u pregovorima i uslovima sporazuma.

Podsećanja radi, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da bi sporazum između Teherana i Vašingtona o prekidu neprijateljstava mogao biti potpisan u narednim danima.



