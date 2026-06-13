Naime, štandovi vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) ovih dana postali su mesto okupljanja građana koji veruju u mir, slogu i napredak Srbije.

Dok se sa jedne strane šalju poruke zajedništva, rada i odgovornosti, sa druge se sve češće mogu videti pokušaji da se kroz blokade i incidente unese nemir među građane. Upravo zato podrška politici koja gradi puteve, otvara radna mesta i jača ugled Srbije u svetu svakim danom raste.

Građani prepoznaju rezultate, biraju stabilnost i pokazuju da žele snažnu, uspešnu i prosperitetnu Srbiju koja nastavlja da pobeđuje.

Upravo to na najbolji mogući način prikazuju fotografije koje su danas nastale u Surčinu, Sopotu, Barajevu, Novom Beogradu, Obrenovcu i mnogim drugim opštinama.

Vidi se kako nasmejani i dobro raspoloženi aktivisti i simpatizeri SNS-a dočekuju prolaznike, stvarajući prijatnu atmosferu ispunjenu optimizmom i pozitivnom energijom.

Građani su pozvani da se pridruže velikom skupu podrške SNS-u, koji će se održati u Beogradu 27. juna.

Surčin

Srbija pobeđuje i na Voždovcu

Na Voždovcu je danas viđena slika koja, kako mnogi kažu, "gvori sama za sebe" - aktivisti SNS-a u prepoznatljivoj terenskoj formi, raspoloženi, otvoreni i u direktnom kontaktu sa građanima.

Obrenovac izrazio podršku SNS-u

Ono što su prisutni mogli da primete jeste da atmosfera u Obrenovcu, kako simpatizeri često ističu, odražava kontinuitet i stabilnost - bez tenzija, uz fokus na svakodnevne teme i direktan razgovor sa ljudima.

Lepe poruke iz Sopota

Sopot je još jednom bio deo šire slike koju većinska Srbija već mesecima unazad pokazuje, a što je potpuno suprotno blokaderskom nasilju i mržnji. Osmesi, dobro rapoloženje, druženje, prijatni razgovori...

Rakovica poslala snažnu poruku

Rakovica danas u znaku poruke koja je odjekuje Srbijom poslednjih meseci - "Srbija pobeđuje".

Lazarevac

Zvezdara

Barajevo

Lepa lica na Paliluli

Ogroman broj ljudi na Novom Beogradu

Vračar