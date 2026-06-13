Poslednjih meseci veliku pažnju javnosti izazvala je vest o razvodu Olivere Bacić i Miodraga Dragičevića, a glumica je sada prvi put progovorila o krahu ljubavi.

Iako nije želela mnogo da govori o privatnosti, Olivera je priznala da joj razvod nije promenio život.

- Razumem interesovanje i poštujem ga, vaše je puno pravo da pitate. Na kraju krajeva, mi smo izabrali ovaj poziv i bavimo se poslom koji nas čini dostupnim ljudima - rekla je glumica o razvodu sa Miodragom, pa dodala:

- Već 16 godina volim svoj posao i potpuno sam mu posvećena. Sve što je vezano za moj posao prihvatam raširenih ruku, o tome volim da govorim i da delim sa publikom. Što se privatnog života tiče, zaista nema razloga da sada govorim o tome.

"Život mi se nije promenio"

Na pitanje da li joj se život promenio posle razvoda, kratko je odgovorila:

- Ne. Bogu hvala, svi smo živi i zdravi - kroz osmeh naglašava glumica.

Alo/Blic

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