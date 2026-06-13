U objavi na društvenoj mreži X, Ješić je sinoć objavio:

"Arenu pre RTS sravniti sa zemljom a sve zaposlene zapamtiti!"

Iako ostaje nejasno da li je Ješić bio nezadovoljan izveštavanjem o Svetskom prvenstvu u fudbalu ili nečim drugim, obrazac je jasan.

Mržnja, nasilje i linč jedino su što blokaderi imaju da ponude. Sravniće sa zemljom sve medije koji im se ne sviđaju, a sve zaposlene na njima će kažnjavati.

To je sve, to je njihov plan i program.

Vučić o programu blokadera

Nakon što se studentko-blokaderski pokret javno izjasnio ranije ove godine o programu lustracija-revašizam ako bi došli na vlast, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u javnom obraćanju pohvalio ideju o proveri porekla imovine, ali i izrazio razočarenje ostatkom programa:

-Ne nude poboljšanje zdravstva, obrazovanja, izgradnju puteva. Ali od svega što su mogli da ponude, oni nude nedemokratsku borbu protiv političkih protivnika, zabranjivanje - rekao je predsednik.

On dodaje da je za njega na izuzetno dobar način delovala blokaderska ideja o primeni zakona o poreklu imovine.

- Taj zakon postoji u Srbiji već četiri ili pet godina, donet je na moju ideju. Kod nas postoji zakon o sprečavanju korupcije, tim poslom se bavi agencija, i ona je dužna da ispituje funkcionere, i oni to rade, ali ja ih pozivam da rade još snažnije. To je važno zbog pitanja objektivnog odnosa građana prema ljudima. Ja prihvatam ideju njihovu, i da predložim još nešto. Imaćete narodnu listu, i blokadersku listu. Ja verujem da će blokaderi prihvatiti našu ideju, narodne liste, da svih 250 kandidata koji budu na njihovoj listi, da Poreska uprava povede postupke protiv svih njih, i da vidimo ko je lopov. Pošto ja neću prihvatiti činjenicu da su Jaćimović i Đilas pošteni, a da sam ja lopov. Samo nemojte vi blokaderi da mi govorite o lopovima i bolnicama. A trik je u ovome. Mi smo tamo izgradili najmoderniji Klinički centar, u Novom Sadu. Dogradili i izgradili. Deset fabrika smo doveli u Novi Sad, izgradili naučno-tehnološke parkove. Nema šta Novi Sad nije dobio, nikada snažniji razvoj Novog Sada nije bio. A oni kažu nema dovoljno svetla? Pa ima više nego bilo gde drugde u Evropi - rekao je Vučić.