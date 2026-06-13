„Čitav ovaj narativ o ‘značajnoj pretnji od strane Rusije’ na našim granicama upravo se urušio! Sva ta ratoborna retorika evrokrata upravo je razotkrivena kao manipulacija osmišljena da nas gurne u rat!“, napisao je Filipo na društvenoj mreži Iks.



Prema njegovim rečima, elite evropskih zemalja žele da započnu rat sa Rusijom kako bi preuzele vlast i stvorile sopstvenu evropsku vojsku.

Grinkevič je u petak na marginama Međunarodnog aero-mitinga u Berlinu izjavio da Moskva ne želi sukob sa NATO-om i ne namerava da napada zemlje Alijanse.

Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je detaljno objašnjavao da Moskva ne namerava da napada zemlje NATO-a, ali zapadni političari redovno plaše svoje stanovništvo izmišljenom ruskom pretnjom kako bi odvukli pažnju od unutrašnjih problema.

Sputnjik