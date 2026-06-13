Govoreći nakon sastanka Saveta za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN) u Luksemburgu, Dombrovskis je naveo da je Komisija ocenila budžetsku situaciju više država članica i zaključila da Bugarska ne ispunjava propisane zahteve u vezi sa budžetskim deficitom, prenosi danas portal Novinite.

Prema pravilima EU, postupak zbog prekomernog deficita može da bude pokrenut kada budžetski deficit države premaši tri odsto bruto domaćeg proizvoda, dok javni dug prelazi 60 odsto BDP-a.

U okviru procedure, zemlji se određuje rok za sprovođenje mera kojima bi deficit bio vraćen u dozvoljene granice. Ukoliko država ne postupi u skladu sa preporukama, mogu da budu uvedene finansijske sankcije.

Predlog Evropske komisije sada bi trebalo da razmotre države članice EU u okviru daljeg postupka.