"Za šta imaš ime i prezime", pita se ProGlasovac Peca Popović, gostujući kod svog saborca Miodraga Majića.

-Da ga u nekom momentu podmetneš i kažeš: "Ja sam za ovo", nastavlja Popović.

"Braniš svoje prisustvo, svoje postojanje na planeti Zemlji", kaže novinar.

Šta će reći plenumaši

Međutim, šta će plenumaši raći na ovakav stav svojih pokrovitelja ProGlasovaca?

Plenumi su mladima isprali mozgove, a dokaz tome je plenumašica koja je, ne tako davno, gostovala u Utisku nedelje gde je uporno ponavljala: "Ja nemam ime i prezime, ja sam medij".

O rizicima koje kolektivni identitet nosi za Alo! je govorila mr Tatjana Subotić, specijalista medicinske psihologije.

Dehumanizacija drugih

Proces kolektivnog identiteta dovodi do neke dehumanizacije drugih, jer sve ono što nije grupa koji pripadam ja je neka druga grupa, a drugost je nešto što po automatizmu postaje loše.

Takođe, u kolektivnim identitetima, emocionalna zaraznost, odnosno, reakcije, onih koji su u okviru određene zajedice, su intenzivnije i, narvano, automatski manje promišljene. Takođe, povećena sugestibilnost je dodatni, da kažem, rizik toga, jer glas grupe dobija autoritet i onda možemo da se nađemo između toga šta ja mislim, šta grupa misli i načine na koji ću komunicirati - kaže specijalista medicinske psihologije.