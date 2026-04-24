Mehanizam za krivične sudove u Hagu pogaziće međunarodno pravo ako generala Ratka Mladića ne pusti na lečenje u Srbiju, izjavio je direktor Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“ Savo Štrbac.

Štrbac je istakao da bi se u slučaju da srpski general ne bude pušten na lečenje budući da su i doktori UN potvrdili da je u terminalnoj fazi time otvorilo pitanje šta predsednik Mehanizma Grasijela Gati Santana uopšte više radi na toj poziciji.

Veruje, kaže, da će primjeniti to međunarodno pravo i da će pustiti srpskog generala.

– Nažalost, videli smo u slučaju Nebojše Pavkovića u kakvom stanju je pušten. Zapravo je došao da ovde umre. Tako da oni u Hagu čekaju zadnji momenat, čak i lekari koji daju mišljenje – rekao je Štrbac.

U osvrtu na izjavu glavnog hrvatskog tužioca Ivana Trudića da bi puštanje iz zatvora generala Mladića „bila vrlo loša poruka, bez obzira na njegovo zdravstvenog stanje“, Štrbac je rekao da bi bio veoma ugodno iznenađen da je Trudić ili bilo koji Hrvat rekao da ga treba pustiti.

– Jer, ko bi to rekao u Hrvatskoj? Posebno u ovom vremenu rehabilitacije ustaštva bio bi izložen ne samo kritici javnosti nego i mogućem fizičkom napadu – rekao je Štrbac.

Na konstataciju Trudića da Mladić u Hrvatskoj, koji je svojevremeno bio komandant Kninskog korpusa JNA, nije odgovarao za „počinjene zločine“, Štrbac je naveo da je upravo on bio svedok Mladićeve odbrane i obarao takve optužbe.

– Nije osuđen, iako je bio optužen za neke događaje, uključujući tu i Škabrnju u Dalmaciji – rekao je Štrbac.

Porodica generala Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić predali su juče zahtev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na lečenje u Srbiji zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja.

Zahtev sadrži izvještaj srpskih lekara koji su ove sedmice pregledali generala Mladića, lekara UN u pritvorskoj jedinici u Hagu, kao i pravne standarde koji bi trebalo da se primene, te primere slučajeva u kojima je to već korišćeno.

Predsednik Mehanizma za krivične sudove u Hagu Rezidualnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbijala je do sada da ga pusti na privremeno lečenje, a letos je u obrazloženju odbijenice navela da nije na samrti i da samo u tom slučaju može da bude pušten iz zatvorske bolnice.