Na tribini blokaderskog Proglasa u Frankfurtu mučki je napadnut novinar Zoran Vicelarović samo zato što je postavio pitanje koje se nije svidelo okupljenim blokaderima.

Čak je UNS morao da se oglasi i zahteva izvinjenje novinaru za jezivo nasilje.

Izgleda da je Udruženje novinara Srbije nateralo Proglas da se oglasi po pitanju nasilja na njihovoj tribini, te su tek sada "progovorili" o teškom incidentu.

Međutim, njihovo oglašavanje se svodi na to pokušavaju da umanje ono što se juče desilo, te su između ostalog napisali i kako, prema njihovim sramnim tvrdnjama "vlast šalje provokatore".

Gde je sada sloboda medija na koju se toliko pozivaju? Za njih je novinar koji je postavio pitanje koje im se nije svidelo - provokator!