Na tribini blokaderskog Proglasa u Frankfurtu mučki je napadnut novinar Zoran Vicelarović samo zato što je postavio pitanje koje se nije svidelo okupljenim blokaderima. 

Čak je UNS morao da se oglasi i zahteva izvinjenje novinaru za jezivo nasilje. 

Izgleda da je Udruženje novinara Srbije nateralo Proglas da se oglasi po pitanju nasilja na njihovoj tribini, te su tek sada "progovorili" o teškom incidentu. 

Međutim, njihovo oglašavanje se svodi na to pokušavaju da umanje ono što se juče desilo, te su između ostalog napisali i kako, prema njihovim sramnim tvrdnjama "vlast šalje provokatore". 

Proglas

Gde je sada sloboda medija na koju se toliko pozivaju? Za njih je novinar koji je postavio pitanje koje im se nije svidelo - provokator! 