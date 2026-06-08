On je poručio da takvi odnosi sa Kinom otvaraju prostor za nove investicije i razvojne projekte u Srbiji.

„Kako ste vi to otpisani, kako je to Srbija izolovana? Ja ću samo u dve rečenice da vam odgovorim, zato što vidim koliko je svima vama drago zbog toga, a i ja sam bio ponosan zbog svega što se događalo u Kini.

Primio sam orden, najviše odlikovanje od predsednika Sija. Ne znate kolika je to čast. Ja sam ponosan, ponosan na svoju zemlju.

To je za mene, kao nekoga ko je to primio, a primio sam ga i u ime Srbije i u svoje ime, bila najveća čast. Ogromna čast. Ali ja to ne bih mogao da primim da nije bilo podrške građana Srbije politici koju sam vodio.

To nam garantuje mnogo toga dobrog što ćemo da uradimo u budućnosti.

Ostalo je još mesec i nešto dana kada ću otvoriti fabriku robota na sedamdesetak kilometara od Beograda. Neće odmah biti mnogo zaposlenih u toj fabrici, ali ja verujem da će ih biti više.

Nismo govorili o svemu. Mi i dalje vodimo pregovore sa više kompanija, posebno kada je reč o investicijama na jugu Srbije.

To su strašno važne stvari.“