Kako kaže, kada je došao u Tivat neki su rekli da ću tamo da budem izolovan. Dodaje da je sa tim ljudima izgradio dobre odnose i da to nije moglo da se desi.

- Imam dobre odnose i sa Makronom i sa Ursulo, sa Koštom, sa Mercom.... Kako su to zamislili? Babiš mi je prijatelj, Fico takođe... Kako su to zamislili da budem izolovan? To su sve besmislice. Srbija će da napreduje na svom evropskom putu, ljudi u Srbiji znaju da je moja politika odgovorna i stabilna i da se veoma teško menja - rekao je predsednik.

Istakao je da svi ljudi znaju kada nešto kaže da će to tako da bude. Dodao je da je tako i sa politikom, ona mora, dodaje, da bude predvidiva.