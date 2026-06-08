Na društvenim mrežama je izbio sveopšti međusobni rat koji dokazuje da je među blokaderima zavladalo totalno rasulo.

Tako su sada studenti blokaderi proglasili da su, nakon ujedinjenja opozicije, još sigurniji u nekakvu "pobedu Studentskog pokreta na izborima".

Odmah je usledio hladan tuš od korisnika društvene mreže X koji najverovatnije podržava blokadere iz bivše vlasti, koji ih je podsetio na loš rezultat na izborima u 10 opština.

"Izgubili ste u 10 od 10 opština i gradova do sada. 0 pobeda" - poručio im je on.

Ovo je još jedan od dokaza o njihovom potpunom debaklu, stvarnom stanju unutar redova i svakodnevnim svađama u borbi za fotelje.