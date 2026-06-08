Blokaderska opozicija još nije ni napravila tu njihovu navodno veliku i široku koaliciju, a počeli su jedni drugima da "vade oči" pred licem cele javnosti.

Nakon što je Dragan Đilas napao Miroslava Aleksića kako njegova stranka "nije htela da se izjašnjava na Vučićev balon da će izbori biti 12. jula", Aleksić je poslao brutalnu poruku putem društvenih mreža.

Naime, on se u rodnom mestu sastao sa Draganom Milićem i Milošem Parandilovićem sa kojima je i nazdravljao, te poslao jasnu poruku.

-Pozdrav iz Počekovine - napisao je u opisu fotografija, što jasno ukazuje na provokaciju Đilasu.