Kao primere naveo je francuskog predsednika Emanuela Makrona, predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu i druge evropske zvaničnike.

„Došao je samit u Tivtu i ljudi su rekli: 'E, tamo će da bude izolovan.' Pa naravno da neću, zato što ja dobro poznajem te ljude.

Tokom mnogo godina izgradio sam mnoga prijateljstva sa njima. Emanuel Makron je moj prijatelj. Sa Ursulom fon der Lajen imamo dobre, drugarske odnose već gotovo deceniju. Kada kažem drugarske odnose, mislim na međusobno poštovanje, ali i prijateljski odnos.

Ne zaboravite da je ona na predlog Angele Merkel bila postavljena na tu funkciju.

Ne zaboravite da sa Antonijom Koštom imam istinski prijateljski odnos. Takođe imam veoma dobre odnose sa kancelarom Mercom.

To su brojni moji prijatelji. Sančez, kao što rekoh, i Micotakis, sa kojim smo povezani i kroz političke porodice i na druge načine.

Dakle, kako ste vi zamislili da budem izolovan? To zamišljate zbog tri teksta koja objavite, pa vam se onda sruše snovi kada vidite kako stvari zaista stoje.

Babiš mi je lični prijatelj. Fico mi je, rekao bih, ne mogu da kažem baš porodični prijatelj, ali svakako mnogo više od običnog prijatelja.

Kako ste mislili da budem izolovan? Zato vas pozivam da ne obraćate pažnju na takve priče, jer su to sve besmislice.“