On je ocenio da je takva saradnja od velikog značaja za Srbiju u uslovima rastućih globalnih i regionalnih tenzija.

„Donald Tramp je primetio jednu moju izjavu, jedan moj intervju, i mi radimo sa Amerikancima. Ja se nadam da tokom leta možemo da otpočnemo strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama.

To je strašno važno za našu zemlju u uslovima, kao što vidite, velike nervoze i ogromnih suprotstavljanja, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou.

Taj nivo suprotstavljanja neće biti manji, već će biti samo veći.

Zato su za nas važni mir i stabilnost, zatim briga o ljudima, kao i sve ono o čemu smo govorili - planovi i programi, jer bez planova i programa nema napretka.“