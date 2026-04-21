Političar Vladan Đokić i blokaderi žele da uvedu Srbiju u NATO, sugerisao je blokaderski analitičar Dragomir Anđelović.

Anđelović u svojim izjavama izražava sumnju da je političar Đokić pravi izbor za blokadersku takozvanu "studentsku" listu napominjući da bi to za blokadere bilo odstupanje od "principa".

Međutim, kako kaže, izbor Đokića za takozvanu "studenstku" listu kod njega bi povuklo odmah sumnju "na moguće druge namere i planove".

Kako ocenuje, takva odluka za izbor političara Đokića, navodi ga da veruje će dovesti do formiranja "evroatlantske vlasti Srbije", čime sugeriše da bi Srbiju Vladan Đokić vodio u prisupanje NATO savezu.

