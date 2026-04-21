Miloš P. (48) ubijen je u nedelju u selu Platičevo, kada mu je, kako se sumnja, sekirom nakon svađe presudio tinejdžer A.Đ. (19), a zatim odvezao njegovo telo u Hrtkovce i spalio njegovo telo u ataru sela.

Njegove ostatke juče je pronašla policija i uhapsila osumnjičenog.

Nesrećna porodica prijavila je Milošev nestanak policiji i na društvenim mrežama molili su ljude za pomoć u njegovom pronalasku.

Telo je prevezeno u Novi Sad na obdukciju.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog zločina.

