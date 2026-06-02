Nova danska vlada levog centra premijerke Mete Frederiksen odupreće se američkom pritisku oko budućnosti Grenlanda, pozabaviće se domaćom inflacijom i proširiće državu blagostanja, navodi se u današnjem zvaničnom saopštenju kabineta.

Nakon više od dva meseca pregovora, Frederiksenova (48) je u ponedeljak objavila da je postignut sporazum o formiranju treće uzastopne vlade na čijem će biti čelu i možda postati najdugovečnija premijerka Danske od Drugog svetskog rata, navodi Rojters.

Hitni zadaci vlade uključuju nastavak diplomatskih razgovora o Grenlandu koji je pod pretnjom od ankesije američkog predsednika Donalda Trampa i brzo jačanje danske vojske usled pogoršanja bezbednosne situacije u Evropi iazvane ratom u Ukrajini.

"Vlada će čvrsto stajati na stanovištu suvereniteta našeg kraljevstva, teritorijalnog integriteta i prava na samoopredeljenje", navodi se u saopštenju i naglašava da je budućnost Kraljevine Danske, koju čine Grenland, Farska ostrva i matična Danska, stvar odluke tri naroda.

Neposredno pred predstavljanje programa svog novog kabineta Frederiksenova se sastala sa dva grenlandska poslanika u danskom parlamentu koji su podržali njenu novu vladu.

Pored socijaldemokrata koje predvodi Mete Frederiksen, novu vladu će činiti Socijalni liberali, levi Zeleni i centristi Moderati, a većina u parlamentu će se oslanjati prvenstveno na krajnje levu Crveno-zelenu alijansu.

Kako bi obezbedila podršku Crveno-zelene alijanse nova vlada je pristala na besplatnu stomatološku negu za Dance u roku od 10 godina, besplatan javni prevoz za sve mlađe od 22 godine i nultu stopu PDV-a za voće i povrće.