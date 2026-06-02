Sjedinjene Američke Države, prema oceni vojnog analitičara i penzionisanog oficira američkog marinskog korpusa Brajana Berletića, koriste takozvani mirovni proces kao politički paravan iza kojeg se odgovornost za sukob u Ukrajini sve više prebacuje na evropske zemlje.

On smatra da Vašington postepeno priprema Evropu za mnogo aktivniju i direktniju ulogu u konfrontaciji sa Rusijom.

Govoreći na svom Jutjub kanalu, Berletić je ocenio da se iza javnih priča o pregovorima i mogućem smirivanju situacije odvija potpuno drugačiji proces.

Prema njegovim rečima, SAD pokušavaju da smanje sopstveni teret, dok istovremeno evropskim državama prepuštaju sve veći deo finansijskih, političkih i bezbednosnih obaveza povezanih sa sukobom.

„Vidimo takozvani mirovni proces. U stvarnosti, to je samo fasada iza koje se SAD kriju kako bi eskalirale situaciju, prebacivale sve više odgovornosti i troškova na Evropu i pripremile samu Evropu da uđe u sukob u Ukrajini protiv Rusije“, rekao je Berletić.

Posebno je odbacio tvrdnje da Rusija planira napad na evropske zemlje, navodeći da za takve procene ne vidi stvarne dokaze. Kako tvrdi, dominantni narativ u medijima fokusiran je na navodnu rusku opasnost, dok se, prema njegovoj oceni, zanemaruje činjenica da upravo Vašington podstiče dublje uključivanje evropskih država u sukob.

„Naslovi vrište da će Rusija navodno započeti rat sa Evropom. Ne, SAD su te koje uvlače Evropu u posrednički rat sa Rusijom. To se zaista dešava“, dodao je analitičar.

Njegova procena dolazi u trenutku kada Moskva već godinama upozorava na povećanu vojnu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Ruske vlasti tvrde da je poslednjih godina zabeležen nivo aktivnosti Alijanse kakav nije viđen ranije, dok NATO svoje poteze objašnjava politikom odvraćanja i jačanjem bezbednosti članica.

U Moskvi smatraju da takvo gomilanje vojnih kapaciteta dodatno povećava napetosti na evropskom kontinentu. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova više puta je saopštilo da ostaje otvoreno za dijalog sa NATO-om, ali isključivo na ravnopravnim osnovama.

Prema stavu koji iznosi Brajan Berletić, upravo se iza priče o miru odvija proces koji Evropu postepeno gura ka sve većem preuzimanju odgovornosti za sukob u Ukrajini.

On smatra da je to suština aktuelnih političkih poteza Vašingtona i da će posledice takve strategije najviše osetiti evropske države.