Potpredsednik SRS Miljan Damjanović kaže da je za manje od 24 sata nakon izbora, Mađarskoj stiglo 27 uslova iz Brisela.

"Možete da ste, koliko god član EU, nikada nećete biti punopravni član kao što su to vodeće zemlje EU, već će uvek biti određenih uslova za određena finansijska sredstva", upozorio je Damjanović za TV Informer.

Podsećamo, EU je postavila 27 uslova Peteru Mađaru, lideru stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

O tome piše Fajnenšel tajms .

Uslovi između ostalog uključuju deblokiranje evropskog kredita Ukrajini, ukidanje veta na sankcije protiv Rusije i "sprovođenje reformi u zemlji".

Zauzvrat, Mađarskoj će biti odblokirano 35 milijardi dolara zamrznutih subvencija.