Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da privođenje Aleksandra Trajkovića iz Ugljara u finišu predizborne kampanje predstavlja novi pritisak na srpski narod, posebno u centralnom delu KiM, s jedinim ciljem - da Aljbin Kurti pomogne, kako je naveo, svom miljeniku Nenadu Rašiću u izbornoj trci.

- Jasno je da su Rašić i Kurti nervozni jer im predizborna kampanja, zastrašivanja, ucene i pretnje srpskim biračima na KiM nisu dovoljni da Srpskoj listi ponovo otmu mandat, pa sada fizički pokušavaju da Srbe onemoguće da učestvuju na izborima i podrže Srpsku listu, koja jedino radi u interesu našeg naroda - rekao je Petković, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Dodao je da je Trajkoviću, kome je određeno zadržavanje od 48 sati, obezbeđena advokatska pomoć, a Kancelarija za KiM je u kontaktu s našim predstavnicima na terenu povodom ovog, kako je naveo, protivpravnog i sramnog udara na aktivistu Srpske liste.

- Nikakvi lažni narativi kojima Priština pokušava da diskredituje Trajkovića neće proći, jer ga Srbi na KiM i te kako dobro znaju i cene, i nikada Kurti neće moći da natera Srbe da zavole izdajnika Rašića i one koji su prodali veru za večeru. Dok je poslednjeg časnog Srbina na KiM, on će glasati protiv Rašića i Kurtija i onih koji srpskom narodu ne žele ništa dobro i biće uz svoju državu Srbiju i Srpsku listu - istakao je Petković.

Pripadnici specijalnih jedinica tzv. kosovske policije upali su sinoć i izvršili pretres ugostiteljskog objekta i porodične kuće Aleksandra Trajkovića iz Ugljara kod Kosova Polja, nakon čega je odveden na informativni razgovor.

Nakon odvođenja Trajkovića, ispred njegove porodične kuće okupilo se više meštana Ugljara, a među njima su bili i predstavnici Srpske liste.

Prilikom upada u Trajkovićeve objekte na licu mesta je bio prisutan veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije i specijalaca.