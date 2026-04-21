Samoproglašeni takozvani "vidovnjak" Krejg Hamilton-Parker koji tvrdi da je navodno "predvideo" smrt kraljice i pandemiju Kovida-19 objavio je svoju najnoviju jezivu prognozu, i ona je sumorna za čitanje, prenosi britanski "Ekspres".

"Novi Nostradamus“ sada tvrdi da je "video" da će nova akcija Donalda Trampa eskalirati sa umešanjem nove zemlje.

Krejg Hamilton-Parker, koga prati čak 239.000 korisnika na Jutjubu, izneo je još jednu jezivu tvrdnju o ratu u Iranu. Krejg misli da će još jedna velika nacija ući u sukob. Naime, on tvrdi da "vidi da će Saudijska Arabija napasti Iran", navodi britanski portal.

On je na svom Jutjub kanalu rekao: „Video sam i napad u Iranu. Ali ovog puta, iz Saudijske Arabije. Osećam da će se Saudijska Arabija zapravo vojno umešati u rat. Dakle, vidim napade Saudijske Arabije. Takođe vidim nešto što se dešava unutar samog Irana. Sada se svi nadamo da će doći do promene režima u Iranu. Ali vidim unutrašnje borbe unutar Irana".

Međutim, treba napomenuti da takozvana "predviđanja" raznoraunih samoproglašenih vidovnjaka kao što je Krejg Hamilton-Parker nemaju nikakvu naučnu, potvrđenu vrednost i zato ih uvek treba kritički posmatrati.

