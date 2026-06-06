Predsednik Francuske Emanuel Makron uputio je juče snažne reči podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću!

Makron je na Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održao u Tivtu rekao da veruje u pozitivan zamah sa Srbijom i predsednikom Aleksandrom Vučićem, da Srbija naporno radi i da ima evropsku budućnost.

Makron je dodao i da Evropljani moraju da naprave veliki korak otvaranjem novih klastera.

- Zaista verujem u pozitivan zamah sa Srbijom i s vašim predsednikom, i mislim da su ovde mnogi od nas, uključujući i mene, pohvalili crnogorske vlasti za dobar posao, ali i Srbija naporno radi i Srbija ima evropsku budućnost, i to je veoma važno za nas. Dakle, napravićemo pozitivne poteze. Zaista verujem da će vaš predsednik i vaša vlada napraviti pozitivne poteze i idemo dalje - poručio je Makron.

Inače, najveću pažnju domaćih, ali i svetskih medija na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan privukao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U razgovorima sa brojnim predstavnicima medija Vučić je prvo odgovorio na izuzetne pohvale koje je Srbiji uputio predsednik Francuske.

- Nisam iznenađen ovim pohvalama. Imali smo dobre razgovore, bili su predsednik Makron, kancelar Merc, gospođa Fon der Lajen, imali smo veoma produktivan razgovor. Ja nikada nisam tako euforičan. Verujem da ćemo videti napredak Srbije na evropskom putu, i mi moramo na tome da radimo. Ono što je rekao Makron, to je da svi primećuju da je Srbija postala najjača ekonomija zapadnog Balkana, i veoma sam srećan zbog toga. Niko ne može da sruši činjenice, i da smo izgradili preko 600 kilometara auto-puteva, više brzih pruga nego ikada ranije - kazao je on.

Predsednik Vučić se osvrnuo na maltretiranje srpskih državljana koji su u četvrtak došli u Tivat, nakon čega su vraćeni u Srbiju.

- Ovde su pravili kampanju oko ovih momaka. Nisu im smetali kada su dolazili ovde da im gase požare, ovde na Luštici, u Tivtu. Tada im nisu smetali, tada su bili divni momci - rekao je predsednik.

Iako su prethodnih dana podignute tenzije zbog vraćanja srpskih državljana sa tivatskog aerodroma, predsednik Vučić je istakao da će bratska i prijateljska ruka uvek biti ispružena narodu Crne Gore.

- Nema nikakve sumnje, ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća. Može neko da piše šta hoće na zidovima, obično na tarabi piše svašta, ali se niko ne zaleće. Za one koji su zabrinuti hoćemo li nekoga puštati ili ne, razgovarao sam sinoć sa ljudima iz bezbednosnih službi, naš bratski narod iz Crne Gore dobrodošao je u Srbiju. A to što su neki pokušali da naprave za sebe korist i podignu značaj napadima na Srbiju, to govori o njima, a veoma malo o nama - naglasio je predsednik.

Inače, Vučić je u četvrtak i petak imao niz sastanaka sa evropskim zvaničnicima.

Predsednik Srbije sastao se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, premijerom Slovačke Robertom Ficom i poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

- Imali smo dobre razgovore sa Makronom, Mercom, Koštom, Ursulom... Imali smo veoma dobar dijalog, i verujem da ćemo videti napredak Srbije na EU putu u narednom periodu. Mi moramo mnogo da radimo. Srbija je postala najsnažnija zemlja Zapadnog Balkana, i proporcionalno svojoj veličini. Mi smo došli da obavimo važan posao, imamo mnogo razgovora. U četvrtak uveče sam imao mnogo razgovora, od Radeva, Babiša, juče sa Ficom. Dugo sam razgovarao sa Ramom, čak i sa Plenkovićem. Za mene je uvek najvažnije kako ćemo sa investicijama, da ljudi u Srbiji mogu da žive bolje - naglašava Vučić.

Vučić je istakao da je ulazak u EU strateški cilj Srbije.

- Razmotrili smo i prilike u regionu i Evropi. Naglasio sam važnost mira, stabilnosti i saradnje za svaki dalji napredak, kao i značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Izrazio sam očekivanje da Evropska unija predstavi i unapredi novu metodologiju proširenja, koja dodatno osnažuje proces evropskih integracija kandidata – zaključio je Vučić.

Crnogorci su naša braća i sestre, uvek su dobrodošli u Srbiju

Na pitanje da li će bez obzira na nelagode, „prijateljska i bratska ruka Aleksandra Vučića“ biti uvek ispružena prema Crnoj Gori, Vučić je rekao da nema nikakve sumnje.

- Ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća i može neko da piše šta hoće po zidovima. Obično na tarabama svašta piše, ali se niko ne zaleće. Tako da nije to problem. Ovde živi nama bratski narod i naš odnos će uvek biti takav. Za one koji su se zabrinuli hoćemo li nekoga puštati ili nećemo puštati, ja sam razgovarao sinoć sa pripadnicima naših bezbednosnih službi.

- Naš bratski narod iz Crne Gore dobrodošao je u Srbiju, tako da nema tu velike filozofije. To će se nastaviti i uvek će to biti sa naše strane. A to što su neki pokušali da rade, da naprave za sebe napadima na Srbiju, da sebi podignu značaj, to govori o njima, i veoma malo ili nimalo o nama - istakao je Vučić.

Srbija ima najviše plate u regionu

Vučić je izjavio da su u Srbiji u martu bile najviše plate u regionu prvi put od Drugog svetskog rata i naglasio da je važno da se rast BDP očuva do kraja godine.

- Važno je da nastavimo da radimo, da ovaj rast ide dobro, imali smo 3,2 odsto u prvom kvartalu. Nadam se da to možemo da očuvamo do kraja godine. U aprilu smo imali četiri odsto stopu rasta.

To su važne stvari - rekao je Vučić novinarima u Tivtu.

Govoreći o tome koliko je Srbija zadužena u odnosu na druge zemlje, Vučić je rekao da je samo Bugarska niže zadužena od nas u regionu.