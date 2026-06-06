Tom prilikom, Vučić je juče tokom obraćanja najavio novi auto-put.

"Mi ćemo gledati da im pre Vidovdana otvorimo autoput, da mogu da uzvikuju parole protiv mene, ali da lepo do Kraljeva dođu autoputem. Sve ono što nikada u životu nisu sanjali, da otvorimo taj puni profil autoputa do Adrana, do Kraljeva", naveo je Vučić.

Istakao je da je uvek radostan kad se nešto dobro uradi za Srbiju i da nije jasno kada neko ne razmišlja na takav način.

"Ne znam ko su ti ljudi koji se ne raduju uspesima svoje zemlje. Prosto ne razumem to, ali slušajte šta smo uradili poslednjih nedelja, posebno u Narodnoj Narodnoj Kini, to su zaista bili veliki uspesi. Verujem da je današnji dan bio veoma uspešan za nas", rekao je Vučić.

Najavio je da će na Vidovdan biti održana vojna vežba na Pasuljanskim livadama, gde će biti predstavljeno novo oruđe, oružje, sve drugo.

"Mislim da se ljudi raduju tome, ljudi vole uspeh svoje zemlje. Uvek se radujem kada naša zemlja napreduje po bilo kojem pitanju, zato sam siguran da se i oni raduju. A to što su sebe obmanjivali, to govori o njima, ne o nama, a ne čak ne o ljudima koje su danas pokušali da kritikuju", naveo je Vučić.