"Kao rezultat toga, Evropska unija može da otvori prvo poglavlje u pregovorima o pristupanju EU", rekao je Mađar u Budimpešti, nakon razgovora sa premijerom Irske Mihalom Martinom, čija zemlja 1. jula preuzima predsedavanje Evropskom unijom, prenosi mađarski portal Index.

Martin je napomenuo da je sporazum postignut sa mađarskim manjinama u Ukrajini za pohvalu, ali da ne treba zaboraviti ni države Zapadnog Balkana.

Mađar je obavestio Martina da je postignut proboj u pitanju prava mađarske manjine u Ukrajini. Prema njegovim rečima, mađarska i ukrajinska strana postigle su dogovor na tehničkom nivou u vezi sa jezičkim, obrazovnim, kulturnim i političkim pravima Mađara iz Zakarpatja.

Prema rečima mađarskog premijera, Ukrajina se obavezala da sprovede neophodne zakonske izmene, što je omogućilo Mađarskoj da na ambasadorskom nivou podrži otvaranje prvog pregovaračkog poglavlja u procesu pristupanja Ukrajine EU, prenosi "Mađar nemzet".

Dodao je, međutim, da otvaranje pregovaračkih poglavlja ne znači njihovo zatvaranje već da to, takođe, zahteva da ukrajinska strana obaveze navedene u sporazumu uključi u svoje obaveze prema Evropskoj uniji.

Kako prenose mađarski mediji, tokom današnjeg razgovora su razmatrana bezbednosna pitanja i dalje unapređenje međusobne saradnje.

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