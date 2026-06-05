Premijer Slovačke Robert Fico ocenio je danas izjavu mađarskog premijera Petera Mađara da se "Mađarska graniči sama sa sobom" kao "teške reči" i podsetio da se Mađarska graniči sa suverenom Slovačkom na severu, prenosi TASR.

Prema Ficu, "oštra retorika" nikome ne pomaže i samo povećava napetost, kao i da su potrebni zdrav razum i pragmatizam potrebni.

"Nemačka je takođe platila cenu zbog oštre retorike svog kancelara Fridriha Merca. Nije uspela da osvoji nestalno mesto u Savetu bezbednosti UN. Takav međunarodni neuspeh jedne velike i moćne zemlje je neobjašnjiv", naveo je slovački premijer.

Fico je dodao da sve više zvaničnik poziva na dijalog između EU i Rusije, napominjući da su nemačke kompanije "žurile" na samit u Sankt Peterburgu u Rusiji.

"Sam sam mnogo puta govorio da će, kada rat završi, svi žureći juriti nazad na rusko tržište. Možda nije trebalo prerano iznositi svoja mišljenja", rekao je Fico.

Izjavu mađarskog premijera odbacio je i slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar (Smer-SD), nazivajući je apsurdnom i negiranjem istorije. Mađar je tokom ceremonije povodom godišnjice potpisivanja Trijanonskog ugovora 1920. godine izjavio da je Mađarska "jedina zemlja na svetu koja se graniči sama sa sobom".

Naglasio je da su dobri odnosi sa susednim zemljama od suštinskog značaja, dodajući da to poslednjih godina nije uvek bio slučaj i da je dijalog bio prekinut čak i sa najvažnijim saveznikom Mađarske u Višegradskoj grupi, koju još čine i Češka, Poljska i Slovačka.