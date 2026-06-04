BIA upozorila Vučića da ne putuje u Crnu Goru

„Pokušaćemo da diverzifikujemo snabdevanje, ali je nemoguće potpuno se odvojiti od ruskih energetskih resursa“, rekao je on u intervjuu za „Le Mond“.

Mađar smatra da nakon završetka ukrajinskog sukoba „niko neće biti zainteresovan za novi Hladni rat, uključujući i u energetskoj sferi“.

Mađarski premijer je ranije u intervjuu za list Frankfurter alemajne cajtung rekao da Mađarska ostaje zavisna od isporuke ruske nafte i da ne može sebi da priušti da žrtvuje konkurentnost svojih kompanija.