Beogradska policija privela je u četvrtak uveče ženu K. V. (48) zbog sumnje da je narušavala javni red i mir i ugrozila bezbednost građana na Vračaru. Pomahnitala Beograđanka je staklenim flašama gađala okupljene vernike koji su čekali da celivaju pojas Presvete Bogorodice, ali srećom, niko nije povređen u ovom bezumnom napadu.

Inače, policija je pozvana nakon što je nepoznata osoba iz jedne od okolnih zgrada počela da baca staklene flaše direktno na ljude u redu. Policija je izašla na teren i došli do stana iz kojeg su bacane flaše. Tada su sa K. V. obavili razgovor, nakon čega je privedena u prostorije Policijske stanice Vračar na dalju istragu i procesuiranje.

Ustanovljen je identitet osobe koja je izazvala incident, a prema tvrdnjama na društvenim mrežama, radi se o pripadnici vračarskog „zbora“, jednog od ogranaka falangi blokadera.

Nažalost, i ovaj incident je samo nastavak blokaderske hajke protiv vernika i Srpske pravoslavne crkve.

Da podsetimo, nezapamćen skandal odigrao se pre nekoliko dana ispred Hrama Svetog Save u momentu kada se patrijarh Porfirije obraćao okupljenim vernicima koji su satima čekali u redu kako bi celivali Pojas Presvete Bogorodice. Umesto dostojanstva i poštovanja koje priliči ovakvim trenucima, jedna od političkih aktivistkinja i blokaderki bezobzirno je urlala na okupljene vernike i patrijarha Porfirija.

Patrijarh je okupljenima govorio da u molitvi mogu da pominju svoje najbliže, porodicu, ali i svakog čoveka pojedinačno.

„Presveta Bogorodice, spasi nas. Eto, to da ponavljamo stalno. Ali onda možemo da se molimo i za čitavu našu familiju“, rekao je patrijarh Porfirije vernicima.

U trenutku kada je objašnjavao kako se može moliti i za nekoga konkretno, iz mase se čuo ženski glas i urlanje: „Presveta Bogorodice, spasi i studente“.

Patrijarh je na to reagovao mirno i bez prekida razgovora sa vernicima.

„Presveta Bogorodice, spasi i studente. Tako je. Presveta Bogorodice, spasi i studente, spasi i radnike, spasi i sve ljude“, odgovorio je patrijarh Porfirije.

Ovi incidenti su samo deo kampanje koja se vodi protiv SPC i više od 500.000 ljudi koji su celivali Pojas Bogorodice.

Već danima se opozicioni mediji takmiče ko će više ismejati vernike i višesatno čekanje u redu ispred Hrama Svetog Save.

U svojoj mržnji prema SPC najdalje je otišla blokaderka Marija Vasić, koja je pojas Bogorodice nazvala fetišem.

- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od „fetića“ - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - izjavila je Marija Vasić, koju su pojedini plenumaši nazvali „moralnom gromadom“.

Milićević: Većina vernika do sada nije ni čula za Pojas Bogorodice

Blokader Vukašin Milićević, nekadašnji sveštenik SPC, a danas funkcioner Demokratske stranke, šokirao izjavama o vernicima koji su danima u redovima čekali da se poklone Časnom pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save.

Milićević je gostujući u podkastu kod blokaderske novinarke sa Nove S Nevene Madžarević izneo niz kritika na račun vernika SPC, ocenjujući da su redovi ispred Hrama odraz, kako je naveo, „tiranije iracionalnog“.

- Rekao sam više puta da smatram da su redovi ispred Hrama zapravo refleks jednog društva koje se i suviše dugo nalazi pod svojevrsnom tiranijom iracionalnog. I onda ljudi, iz najbolje namere, želeći da nešto promene u sebi i tako dalje, pribegavaju iracionalnim izlazima. Siguran sam recimo da je više od polovine ljudi koji su otišli da se poklone zapravo prvi put čulo za taj pojas pre desetak dana - rekao je Milićević.