Planirate letovanje u Grčkoj ovog leta? Pre nego što krenete da rezervišete apartman i pakujete kofere, dobro je da znate jednu stvar – cene u 2026. su osetno više nego prošle godine.

Inflacija, veća potražnja i skuplji energenti učinili su da letovanje više nije tako „bezazlen trošak“. Napravili smo novu računicu za 10 dana odmora - od smeštaja do girosa na plaži.

1. Smeštaj – najveći udar na budžet

Cene su u 2026. u proseku više za 10–20% u odnosu na prošlu godinu, posebno u špicu sezone (jul–avgust).

Popularne destinacije poput Santorini, Mykonos i Athens i dalje drže najviše cene, dok su povoljnije opcije ostrva kao Naxos ili Paros.

Budžet varijanta: 40-70 € po noći (za dvoje)

10 dana: 400-700 €

Srednja klasa: 80-150 € po noći

10 dana: 800-1500 €

Luksuz: 180-600+ € po noći

10 dana: 1800-6000 €

2. Prevoz - skuplji nego ikad

Avio-karte su u 2026. dodatno poskupele, naročito u sezoni.

Avion (povratna karta iz Beograda): 150-350 €

Auto (gorivo + putarine): 200-350 € po vozilu (u zavisnosti od destinacije)

Iznajmljivanje auta u Grčkoj:

35-70 € dnevno (skuplje nego 2025.)

Javni prevoz:

oko 7-12 € dnevno po osobi

3. Hrana i piće - giros više nije „sitnica“

Cene hrane su porasle, posebno u turističkim zonama.

Brza hrana (giros, pita): 4-6 €

Taverne (obrok): 15-25 € po osobi

Restorani srednje klase: 25-40 €

Luksuzne večere: 50-80 €+

Za 10 dana:

Budžet: 200-350 € po osobi

Srednje: 400-700 €

Luksuz: 900-1500 €+

4. Izleti i aktivnosti – dodatni trošak koji raste

Ulaznice (muzeji, lokaliteti): 10-20 €

Izleti brodom: 50-120 €

Rentiranje skutera/kvada: 30-70 € dnevno

Ukupno za 10 dana:

150-600 € po osobi

5. Sitni troškovi koji se nagomilaju

Suveniri: 10-50 €

Pića, kafa, sladoled: 5-15 € dnevno

Ostalo: 100-200 €

KONAČNA RAČUNICA ZA 2026.

Budžet varijanta:

1000 - 1800 € po osobi

Srednja klasa:

1800 - 3200 € po osobi

Luksuzno letovanje:

3500 - 7000 €+ po osobi

Šta se promenilo u 2026?

Smeštaj i hrana skuplji nego 2025.

Avio karte značajno poskupele

Turističke takse i dodatni troškovi češći

Veća gužva = više cene u sezoni

Grčka je i dalje omiljena destinacija, ali više nije „jeftin raj“. Ako ne planirate unapred, troškovi lako izmaknu kontroli.

Dobra vest? I dalje možete proći povoljno - ali samo ako birate pametno, izbegnete špic sezone i držite se budžeta.