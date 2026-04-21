Planirate letovanje u Grčkoj ovog leta? Pre nego što krenete da rezervišete apartman i pakujete kofere, dobro je da znate jednu stvar – cene u 2026. su osetno više nego prošle godine.
Inflacija, veća potražnja i skuplji energenti učinili su da letovanje više nije tako „bezazlen trošak“. Napravili smo novu računicu za 10 dana odmora - od smeštaja do girosa na plaži.
1. Smeštaj – najveći udar na budžet
Cene su u 2026. u proseku više za 10–20% u odnosu na prošlu godinu, posebno u špicu sezone (jul–avgust).
Popularne destinacije poput Santorini, Mykonos i Athens i dalje drže najviše cene, dok su povoljnije opcije ostrva kao Naxos ili Paros.
- Budžet varijanta: 40-70 € po noći (za dvoje)
10 dana: 400-700 €
- Srednja klasa: 80-150 € po noći
10 dana: 800-1500 €
- Luksuz: 180-600+ € po noći
10 dana: 1800-6000 €
2. Prevoz - skuplji nego ikad
Avio-karte su u 2026. dodatno poskupele, naročito u sezoni.
- Avion (povratna karta iz Beograda): 150-350 €
- Auto (gorivo + putarine): 200-350 € po vozilu (u zavisnosti od destinacije)
Iznajmljivanje auta u Grčkoj:
- 35-70 € dnevno (skuplje nego 2025.)
Javni prevoz:
- oko 7-12 € dnevno po osobi
3. Hrana i piće - giros više nije „sitnica“
Cene hrane su porasle, posebno u turističkim zonama.
- Brza hrana (giros, pita): 4-6 €
- Taverne (obrok): 15-25 € po osobi
- Restorani srednje klase: 25-40 €
- Luksuzne večere: 50-80 €+
Za 10 dana:
- Budžet: 200-350 € po osobi
- Srednje: 400-700 €
- Luksuz: 900-1500 €+
4. Izleti i aktivnosti – dodatni trošak koji raste
- Ulaznice (muzeji, lokaliteti): 10-20 €
- Izleti brodom: 50-120 €
- Rentiranje skutera/kvada: 30-70 € dnevno
Ukupno za 10 dana:
150-600 € po osobi
5. Sitni troškovi koji se nagomilaju
- Suveniri: 10-50 €
- Pića, kafa, sladoled: 5-15 € dnevno
- Ostalo: 100-200 €
KONAČNA RAČUNICA ZA 2026.
Budžet varijanta:
1000 - 1800 € po osobi
Srednja klasa:
1800 - 3200 € po osobi
Luksuzno letovanje:
3500 - 7000 €+ po osobi
Šta se promenilo u 2026?
- Smeštaj i hrana skuplji nego 2025.
- Avio karte značajno poskupele
- Turističke takse i dodatni troškovi češći
- Veća gužva = više cene u sezoni
Grčka je i dalje omiljena destinacija, ali više nije „jeftin raj“. Ako ne planirate unapred, troškovi lako izmaknu kontroli.
Dobra vest? I dalje možete proći povoljno - ali samo ako birate pametno, izbegnete špic sezone i držite se budžeta.
