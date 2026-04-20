Blokaderski novinar Željko Veljković napisao je sramne reči na društvenoj mreži "X" o generalu Ratku Mladiću.

Veljković je, izmežu ostalog, napisao da se Mladić "u zasluženim mukama sa dušom rastaje u Hagu", i da mu se jednog dana ni grob ne treba obeležiti.

Ove sramne reči poseban su skandal kada je poznato da je zdravstveno stanje generala Ratka Mladića ozbiljno narušeno.

Da podsetimo, Darko Mladić je u četvrtak, 16. aprila, rekao da se zdravlje njegovog 83-godišnjeg oca naglo pogoršalo 10. aprila i da se pretpostavlja da je doživeo moždani udar.